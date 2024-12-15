Президента Бразилии выписали из больницы после операции по удалению гематомы

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву выписали из больницы после того, как в начале этой недели ему провели трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает местное СМИ Globo.

«В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президента выписали из больницы, и теперь он может вернуться домой», — отметила врач Ана Хелена Гермольо.

После выписки глава Бразилии обязан находиться дома в Сан-Паулу минимум до четверга, 19 декабря, — в этот день ему предстоит пройти повторное обследование с помощью контрольной томографии.

По словам врачей, в настоящее время Лула да Силва может ходить только на прогулки, от поездок за границу ему придется отказаться на какое-то время.

Напомним, 10 декабря президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы удалить гематому. «МРТ показало внутричерепное кровоизлияние, возникшее в результате несчастного случая дома, произошедшего 19 октября», — отметили в больнице. В октябре глава Бразилии упал в ванной и ударился затылком. В результате ему наложили пять швов. В тот день Лула да Силва находился в больнице около часа. В связи с травмой президент Бразилии пропустил саммит БРИКС в Казани.