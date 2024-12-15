Настроение — каникулярное. В Петербурге весело, празднично и как будто не надо еще две недели работать

Жители Петербурга и гости города вовсю наслаждаются зимними забавами и новогодним настроением 15 декабря. На горку — очередь, на ярмарках — суетно.

Первый мощный снегопад добавил настроения гуляющим по центру Петербурга. Чистый белый снег (тот, что подальше от проезжей части) добавил волшебства и улыбок на лицах прохожих.

Для всех желающих, а их много, работает горка на Дворцовой площади. Правда, в этой локации еще немного не хватает сияния: главная городская елка пока не украшена.