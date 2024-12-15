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Образ жизни Настроение — каникулярное. В Петербурге весело, празднично и как будто не надо еще две недели работать

Настроение — каникулярное. В Петербурге весело, празднично и как будто не надо еще две недели работать

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7 комментариев

Жители Петербурга и гости города вовсю наслаждаются зимними забавами и новогодним настроением 15 декабря. На горку — очередь, на ярмарках — суетно.

+5

Первый мощный снегопад добавил настроения гуляющим по центру Петербурга. Чистый белый снег (тот, что подальше от проезжей части) добавил волшебства и улыбок на лицах прохожих.

Для всех желающих, а их много, работает горка на Дворцовой площади. Правда, в этой локации еще немного не хватает сияния: главная городская елка пока не украшена.

Для горожан работают уже три ярмарки: на Дворцовой, Манежной и Московской площадях.

+1

Официально каникулы в этом году начнутся 29 декабря.

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Комментарии
9
Игорь Протасов
11 минут
Вроде вторая столица... культурный город... а 90-летнюю ель загубили... в малых городах в провинции давно искусственные ставят... даже красивее получается, ибо искусственная ель правильной симметричной формы и позволяет нарядить безо всяких весовых ограничений.... Беглов, Бельский! Почему не бережёте родную природу?
Гость
40 минут
Чё ёлка-то такая страшная. Больше на яйцо похожа...
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