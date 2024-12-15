Ротенберг: как и Федорищев, готов подать заявление в органы для справедливого судейства

Главный тренер сборной России Роман Ротенберг вновь раскритиковал судейство на Кубке Первого канала, который проходит в Петербурге на «СКА Арене». Об этом он заявил 15 декабря после победы над сборной Казахстана (3:1).

Один из журналистов на пресс-конференции вновь вспомнил эпизод в игре с Белоруссией, когда перелом носа получил форвард российской команды Григорий Кузьмин.

В ответ Ротенберг напомнил, что недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился в правоохранительные органы с доказательствами о коррупции в российском футболе.

«Мы тоже такое можем сделать. Всё должно быть честно, и в хоккее судьи должны быть объективными. Если надо будет подать заявление в правоохранительные органы для справедливого судейства, мы готовы, я лично готов», — заявил Ротенберг.

Ответим, что на Кубке Первого канала работали судьи из Высшей хоккейной лиги (второй по силе дивизион российского хоккея).