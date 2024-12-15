Петербуржец со странным пристрастием «заминировал» отдел полиции и получил уголовное дело о теракте

В Петербурге задержан мужчина, который хулиганства ради сообщил о бомбе в отделе полиции. Его быстро нашли и вменили ему уголовную статью.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, сообщение о готовящемся взрыве в 52 отделе полиции приняла оператор «112» три дня назад около 15.00. Отдел проверили, ничего подозрительного не нашли.

Мужчина звонил со своего номера, так что установить его не составило труда. Им оказался пенсионер, который пояснил, что звонил из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.