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Происшествия Петербуржец со странным пристрастием «заминировал» отдел полиции и получил уголовное дело о теракте

Петербуржец со странным пристрастием «заминировал» отдел полиции и получил уголовное дело о теракте

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3 комментария

В Петербурге задержан мужчина, который хулиганства ради сообщил о бомбе в отделе полиции. Его быстро нашли и вменили ему уголовную статью.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, сообщение о готовящемся взрыве в 52 отделе полиции приняла оператор «112» три дня назад около 15.00. Отдел проверили, ничего подозрительного не нашли.

Мужчина звонил со своего номера, так что установить его не составило труда. Им оказался пенсионер, который пояснил, что звонил из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Примечательно, что в 2009 году пенсионер получил условный срок ровно по такой же статье.

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
8 минут
Минировать могут не только лишь все!
282694747
16 минут
Похоже бодяги выпил
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