Два беспилотника сбили в небе над Грозным. Еще один упал на территории ОМОНа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотников на Грозный утром 15 декабря. По словам главы региона, два БПЛА были сбиты в небе, еще один упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный», пострадавших нет.

Кадыров также рассказал о «жестких ударах возмездия». «В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара „Эскандером“ по одному из объектов в Харькове, где располагались вэсэушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сообщил он. По словам главы Чечни, уничтожено около 200 военнослужащих ВСУ.

Ранее стало известно об атаке дронов в Туапсинском районе Краснодарского края. Атака отражена, пострадавших нет.