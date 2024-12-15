ЗСД показал, сколько снега выпало за ночь в Петербурге

За ночь в Петербурге толщина снежного покрова достигла почти 19 сантиметров. Отметку показали в воскресенье, 15 декабря, в Telegram-канале Западного скоростного диаметра.

ЗСД опубликовал фотографию с линейкой, погруженной в снег. Судя по отметке, толщина выпавшего за ночь снега достигла 18,5 сантиметра.

Напомним, ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы. По его информации, утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этой зимой. К понедельнику высота снежного покрова может достичь 20 сантиметров.