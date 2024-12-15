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Город Курьеры зарабатывают больше ученых и врачей. Почему доставщики пиццы стали лицом новой экономики

Курьеры зарабатывают больше ученых и врачей. Почему доставщики пиццы стали лицом новой экономики

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97 комментариев

Айтишникам тоже пора подаваться в курьеры

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Российская экономика подбрасывает экспертам всё новые парадоксы. И вот очередной — самыми высокооплачиваемыми «специалистами» в стране оказались курьеры. Как подсчитали HeadHunter и оператор логистических услуг «ПЭК», медианная (не путайте со средней!) зарплата курьеров в стране составила 116 тысяч рублей. Это на 15% больше прошлогодних показателей; курьеры зарабатывают уже больше, чем дизайнеры (70 тысяч), менеджеры (80 тысяч) и даже айтишники (114 тысяч).

Зарплаты курьеров растут на фоне их дефицита. Наибольший спрос на курьеров наблюдается в логистической отрасли, где было открыто 44,5 тысячи вакансий, а у ретейлеров — 21,6 тысячи вакансий. Отдельно стоит отметить, что с начала года значительно (вдвое!) возрос спрос на пеших доставщиков.

При этом сервисы доставок грозят: из-за гигантского дефицита курьеров стоимость услуг доставки перед Новым годом может вырасти в полтора-два раза. Наиболее остро данная проблема ощущается, разумеется, в столичном регионе: в Москве и Подмосковье в настоящее время требуется почти 15 тысяч курьеров для выполнения предновогодних заказов, пишет «Коммерсант-FM» со ссылкой на представителей бизнеса. Сервисы доставки в условиях острого дефицита рабочей силы начинают перекупать курьеров друг у друга, отмечает агентство «Infoline-Аналитика».

Профессия «курьер» высасывает кадры из других отраслей

— Разрыв между зарплатой курьера и среднестатистического работника в стране объясним тремя взаимосвязанными факторами: рост электронной коммерции, повышенный покупательский спрос на доставку и дефицит курьеров, — объясняет MSK1.RU Дарья Гришанина из консалтингового агентства «ПЕРСОНАЛиТЫ». — Рынок электронной коммерции растет и будет продолжать расти: к 2030 году составит 40% всего рынка розницы (сейчас 15%). Сегодня в РФ 1,5 миллиона курьеров, однако в ближайшее время нехватка доставщиков может вырасти до 300 тысяч человек. Таким образом, единственный способ удержания персонала и привлечения новых кадров — конкурентно высокая заработная плата и регулярная индексация.

— Но от этого ведь растут и цены? То есть миф о дешевых товарах «в интернете» уже не работает?

— Конечно, ретейлеры не могут не закладывать издержки на персонал. А значит, нас по-прежнему ждет рост цен. Кроме того, профессия «курьер» забирает из других секторов экономики и без того дефицитный ресурс — кадры. С другой стороны, удобство и экономия времени — норма жизни современного человека. Возможно, дроны в будущем разрешат эту дилемму.

Курьеров через пару лет вытеснят беспилотники

Эксперт по управлению персоналом Дмитрий Захаров согласен, что дроны — это реальная альтернатива живым доставщикам. И она не такая фантастическая, как может показаться на первый взгляд.

— Все эти гигантские ТЦ, куда люди ходят на шопинг, уже не актуальны. Мало кто хочет ехать час в торговый центр, ходить по магазину 2 часа, выбирать товары и платить за парковку, когда за 15 минут можно заказать всё через приложение. Люди оптимизируют свое время и готовы переплачивать курьерам, — рассуждает Захаров. — В Москве, где время — это золото, курьеры становятся ключевыми фигурами в экономике. Но я как руководитель компании, испытывающий потребность в хороших специалистах, скажу так: я бы хотел, чтобы люди вернулись к более интеллектуальной работе.

— И роботы, всерьез думаете, заменят эту гигантскую армию доставщиков в 1,5 миллиона человек?

— Не сразу. Но на фоне внедрения беспилотников-роверов всплеск запроса на курьерские услуги, уверен, в ближайшие пару лет будет спадать. Мы увидим, как доставка будет автоматизироваться, и с приходом роверов многие курьеры перетекут в другие отрасли. Сегодня роверы спокойно ездят по Москве-Сити, их тестируют в Иннополисе, доставляют еду без проблем. Недавно вернулся оттуда, и, поверьте, с ровером действительно можно заказать что угодно.

Перекосы в экономике никуда не делись

Профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау также считает, что аномальный всплеск зарплат и спроса на курьеров скоро пройдет — вместе с «оздоровлением» экономики.

— Так и хочется спросить, куда катится мир, в котором курьеры стали зарабатывать больше врачей, учителей, военных, сотрудников правоохранительных органов! — возмущается Ляндау. — Всё дело, конечно, в спросе на такие услуги. Развиваются сервисы доставки, людям удобно заказывать, нет времени ходить по магазинам, пробки, не проедешь. Но на самом деле это очень печально.

— Но ведь переживала же Россия аномальный спрос на юристов, чиновников, банкиров. Теперь вот платят не за сидение в кабинете, а за то, что крутишь педали.

— Торгово-банковская модель, процветавшая в стране до 2015 года, никуда не делась. Только раньше интересно было работать в банковской сфере и торговать с космическими наценками. В итоге, когда встал вопрос импортозамещения, оказалось, что у нас с производством полная беда. А сейчас эта торгово-банковская модель просто перешла в цифровое пространство: все стремятся не производить, а торговать на Ozon или WB. А сама модель предполагает развитие сервисов логистики. Отсюда и такие заработные платы у курьеров.

А вы бы хотели, чтобы ваш ребенок работал курьером?

Ой, только не это
А что в этом такого, любая работа должна цениться
Пробовал и неплохо зарабатывал!
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Комментарии
101
Mies
1 час
Лучше за 150₽ бегать по лестницам, чем за 200₽ от дронов☝️
мы ещё не начинали!
1 час
это сколько заказов в день за сколько часов и сколько дней в месяц надо дотараканить, чтобы вытащить сотку?
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