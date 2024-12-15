Президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он также призвал участников конфликта как можно скорее начать переговоры.

По словам Пеллегрини, сегодня в Европе никто из «нормально размышляющих» не думает, что восстановить мир получится без частичных потерь украинских территорий.

Последние недели на Киев продолжается медийное давление в сторону урегулирования конфликта. Сам президент Украины Владимир Зеленский, по сообщениям СМИ, уже готов идти на уступку и говорит, что утраченные территории можно будет вернуть через дипломатию. Однако при этом Киев саботирует любые попытки мирного урегулирования конфликта.