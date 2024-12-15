Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

с-в.

 746мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Проезд дорожает
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Президент Словакии считает, что Украине придется уступить территории

Президент Словакии считает, что Украине придется уступить территории

1 604
35 комментариев

Президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки. Он также призвал участников конфликта как можно скорее начать переговоры.

По словам Пеллегрини, сегодня в Европе никто из «нормально размышляющих» не думает, что восстановить мир получится без частичных потерь украинских территорий.

Последние недели на Киев продолжается медийное давление в сторону урегулирования конфликта. Сам президент Украины Владимир Зеленский, по сообщениям СМИ, уже готов идти на уступку и говорит, что утраченные территории можно будет вернуть через дипломатию. Однако при этом Киев саботирует любые попытки мирного урегулирования конфликта.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY29
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY32
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Заливщик голосовых планок
1 час
Ну раз сам Президент Словакии считает.. Значит надо брать! Кстати, у нас в Словакии исконно-российских земель случайно нет? :)
мы ещё не начинали!
1 час
😂😂😂
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Новости компаний
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12