На Украине «некультурно» отказались проводить разговор Орбана с Зеленским

Киев отказал Будапешту в организации разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

По словам Сийярто, Венгрия запрашивала разговор Орбана и Зеленского, но в ответ на эту просьбу Украина «некультурно» отказалась.

После того, как Сийярто рассказал украинскому коллеге о беседе премьер-министра Венгрии и президента РФ, он запросил у украинского коллеги разговор Виктора Орбана и Владимира Зеленского. Но Киев негативно отреагировал на эту просьбу. «Довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался», — отметил министр.

Как отметил Сийярто, за время полугодового председательства Венгрии в ЕС страна стремилась достичь максимального результата, несмотря на размер и возможности государства в сложившейся политической обстановке. Министр отметил, что с тех пор, как начался конфликт на Украине, Будапешт всегда выступал за мирное урегулирование.