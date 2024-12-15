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Политика На Украине «некультурно» отказались проводить разговор Орбана с Зеленским

На Украине «некультурно» отказались проводить разговор Орбана с Зеленским

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9 комментариев

Киев отказал Будапешту в организации разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

По словам Сийярто, Венгрия запрашивала разговор Орбана и Зеленского, но в ответ на эту просьбу Украина «некультурно» отказалась.

После того, как Сийярто рассказал украинскому коллеге о беседе премьер-министра Венгрии и президента РФ, он запросил у украинского коллеги разговор Виктора Орбана и Владимира Зеленского. Но Киев негативно отреагировал на эту просьбу. «Довольно беспрецедентный случай в дипломатии — несколько напряженно и некультурно отказался», — отметил министр.

Как отметил Сийярто, за время полугодового председательства Венгрии в ЕС страна стремилась достичь максимального результата, несмотря на размер и возможности государства в сложившейся политической обстановке. Министр отметил, что с тех пор, как начался конфликт на Украине, Будапешт всегда выступал за мирное урегулирование.

Напомним, 11 декабря состоялась беседа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили Украину, Сирию и экономическое сотрудничество. Орбан в очередной раз заявил о готовности помогать в поиске путей по урегулированию конфликта. По итогам разговора с Путиным премьер-министр Венгрии заявил, что беседа прошла в «самые опасные недели» конфликта на Украине.

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Комментарии
10
Игорь Протасов
18 минут
Друга нашего гаранта обидели... ну просто взяли и обидели :-)
Гость
33 минуты
в Украине пофиксил
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