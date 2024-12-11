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Политика Орбан заявил, что разговор с Путиным прошел в «самые опасные недели» конфликта на Украине

Орбан заявил, что разговор с Путиным прошел в «самые опасные недели» конфликта на Украине

2 164
16 комментариев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что беседа прошла в «самые опасные недели» конфликта на Украине. Об этом политик 11 декабря написал в соцсетях.

«Мы используем все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру», — заявил Орбан.

Беседа глав государств состоялась утром 11 декабря и длилась час. Стороны обсудили Украину, Сирию и экономическое сотрудничество. Орбан в очередной раз заявил о готовности помогать в поиске путей по урегулированию конфликта.

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Комментарии
16
мы ещё не начинали!
27 минут
Орбан назначен заместителем курской области
Панкихой
1 час
Знаю "опасные дни", а "опасные недели" это что?
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