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Власть Путин провел беседу с Орбаном. Обсуждали Украину

Путин провел беседу с Орбаном. Обсуждали Украину

1 997
5 комментариев

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Инициатором стал Орбан. Политики обсуждали Украину и экономическое сотрудничество, сообщил 11 декабря в своем канале Кремль.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике», — говорится в сообщении.

Орбан выразил готовность содействовать совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, учитывая свои контакты с лидерами западных государств.

Путин изложил свою оценку деструктивной линии киевского режима, что по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования.

Кроме того, лидеры стран обсудили «напряжённую обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии».

В понедельник Орбан посетил избранного президента США Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого он объяснил, почему Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта на Украине. Таково американское законодательство.

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Владимир Путин Виктор Орбан Украинский конфликт
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Комментарии
5
282905187
36 минут
Голуби мира. С такими голубями только в шахматы играть. Фигуры раскидают, на доску нагадят и полетят хвастать, что они всех переиграли.
Полно Вам, батюшка
28 минут
Угомонитесь! Трамп тут главный решала!
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