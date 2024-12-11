Путин провел беседу с Орбаном. Обсуждали Украину

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Инициатором стал Орбан. Политики обсуждали Украину и экономическое сотрудничество, сообщил 11 декабря в своем канале Кремль.
«Проведён обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике», — говорится в сообщении.
Орбан выразил готовность содействовать совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, учитывая свои контакты с лидерами западных государств.
Путин изложил свою оценку деструктивной линии киевского режима, что по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования.
Кроме того, лидеры стран обсудили «напряжённую обстановку в ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии».
В понедельник Орбан посетил избранного президента США Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого он объяснил, почему Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта на Украине. Таково американское законодательство.
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