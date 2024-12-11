Путин провел беседу с Орбаном. Обсуждали Украину

В понедельник Орбан посетил избранного президента США Дональда Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого он объяснил, почему Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта на Украине. Таково американское законодательство.