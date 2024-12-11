Орбан рассказал, почему Трамп пока не начал переговоры по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде разъяснил, почему Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта на Украине. Таково американское законодательство.

Как пишет 11 декабря ТАСС, Орбан побывал в Мар-а-Лаго в понедельник, и журналисты спросили его, как прошли переговоры.

«Это были не переговоры, потому что Трамп еще не вступил в должность президента. Когда он вступит, будут переговоры, а пока это была просто беседа», — ответил Орбан.

Он добавил, что законодательство запрещает избранному президенту до инаугурации 20 января вести какие-либо переговоры от имени Вашингтона.

«Пока он не в том положении, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня [на Украине] из-за очень строгих юридических правил в США, но я думаю, что, когда 20 января он вступит в должность, эффект от этого будет положительным», — добавил премьер-министр.