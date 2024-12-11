Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

зап.

 760мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Как срубить елку
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Орбан рассказал, почему Трамп пока не начал переговоры по Украине

Орбан рассказал, почему Трамп пока не начал переговоры по Украине

3 159
4 комментария

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде разъяснил, почему Трамп до вступления в должность 20 января не может вести официальные переговоры с лидерами иностранных государств, в том числе по поводу конфликта на Украине. Таково американское законодательство.

Как пишет 11 декабря ТАСС, Орбан побывал в Мар-а-Лаго в понедельник, и журналисты спросили его, как прошли переговоры.

«Это были не переговоры, потому что Трамп еще не вступил в должность президента. Когда он вступит, будут переговоры, а пока это была просто беседа», — ответил Орбан.

Он добавил, что законодательство запрещает избранному президенту до инаугурации 20 января вести какие-либо переговоры от имени Вашингтона.

«Пока он не в том положении, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня [на Украине] из-за очень строгих юридических правил в США, но я думаю, что, когда 20 января он вступит в должность, эффект от этого будет положительным», — добавил премьер-министр.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Виктор Орбан Дональд Трамп Украинский конфликт
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Вангуювсем
1 час
то начал, то не начал.. а целый мильён российских граждан "за деньги-да" , как выяснили социологи, затылок чешут: броник покупать? вещмешок собирать? успеют заработать или опоздали?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
Новости компаний
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12