В Финляндии провели митинги за открытие границы с Россией

В Хельсинки на акцию протеста вышли около 100 человек. В Лаппеенранте митинг проходил с угощениями в виде чая и печенья, где 40 участников подписали обращение с призывом открыть восточную границу. На большинстве плакатов демонстрантов был лозунг «Raja auki!», что означает «Откройте границу!» на финском языке.

Напомним, с тех пор, как были закрыты все КПП на восточной границе Финляндии, связывающие страну с Россией, прошел уже год. В Александровском обществе указали на то, что решение правительства Финляндии закрыть границу с Россией поставило жителей страны перед выбором: либо отказаться от общения с родственниками, которые остались на территории РФ, либо тратить много времени, денег и здоровья на то, чтобы увидеться с семьей. В связи с этим общество русскоязычных жителей Финляндии призвало всех неравнодушных выйти 15 декабря на улицы четырех городов страны, чтобы напомнить о проблемах, которые появились из-за закрытия границ с Россией.