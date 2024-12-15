В Финляндии провели митинги за открытие границы с Россией

В четырех городах Финляндии русскоязычные жители страны провели митинги. Протестующие требовали открыть границу с Россией для легальных путешественников. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщается в телеграм-канале Александровское общество.
В финских городах Тампере, Хельсинки, Лаппеенранта и Лахти митингующие вышли на улицы с плакатами, призывающими открыть границу с Россией.
«Если для грузов решение найдено, оно должно быть найдено и для людей: люди — важнее удобрений», — утверждают участники Александровского общества.
В Хельсинки на акцию протеста вышли около 100 человек. В Лаппеенранте митинг проходил с угощениями в виде чая и печенья, где 40 участников подписали обращение с призывом открыть восточную границу. На большинстве плакатов демонстрантов был лозунг «Raja auki!», что означает «Откройте границу!» на финском языке.
В Тампере 27 человек поставили свои подписи под манифестом. В Лахти акция прошла впервые, и в итоге 40 человек поддержали призыв открыть границу с Россией.
Напомним, с тех пор, как были закрыты все КПП на восточной границе Финляндии, связывающие страну с Россией, прошел уже год. В Александровском обществе указали на то, что решение правительства Финляндии закрыть границу с Россией поставило жителей страны перед выбором: либо отказаться от общения с родственниками, которые остались на территории РФ, либо тратить много времени, денег и здоровья на то, чтобы увидеться с семьей. В связи с этим общество русскоязычных жителей Финляндии призвало всех неравнодушных выйти 15 декабря на улицы четырех городов страны, чтобы напомнить о проблемах, которые появились из-за закрытия границ с Россией.
Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.
После этого в Финляндии был принят так называемый «закон о выдворении». Он позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства».
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