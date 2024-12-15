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Общество Петербуржца отправили в спецприемник за езду без прав

Петербуржца отправили в спецприемник за езду без прав

1 727
4 комментария

Житель Петербурга Илья Бучнев очень хотел отвезти родителей на дачу и не остановился перед тем, что у него почти год как нет водительского удостоверения. Возможно, его исправят 13 суток ареста.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 15 декабря. Бучнева поймали два дня назад на 16-й линии Васильевского острова. После просьбы предъявить права инженеру и научному сотруднику оставалось только развести руками — чего нет, того нет.

Как поясняет пресс-служба, до этого Бучнева штрафовали и лишали прав за езду в различных состояниях опьянения: ни алкоголем, ни наркотиками водитель не брезговал.

Спорить с дорожной полицией, а затем и судом Бучнев не стал и признал вину. Он пояснил, что ему очень надо было на дачу.

Ближайшие 11 дней, так как два с момента задержания он уже отсидел, водитель проведет в спецприемнике для административно арестованных.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Ну теперь у "надзорных органов" будет возможность оценить по 5-й бальной шкале уровень подготовки Ильи в плане уборки снега. А ещё... Для чего озвучено его имя? Это может "медийная личность"?
Leningradas_Velns
24 минуты
Из спецприёмника - в спецоперацию!
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