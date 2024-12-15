Петербуржца отправили в спецприемник за езду без прав

Житель Петербурга Илья Бучнев очень хотел отвезти родителей на дачу и не остановился перед тем, что у него почти год как нет водительского удостоверения. Возможно, его исправят 13 суток ареста.

О решении суда сообщает объединенная пресс-служба 15 декабря. Бучнева поймали два дня назад на 16-й линии Васильевского острова. После просьбы предъявить права инженеру и научному сотруднику оставалось только развести руками — чего нет, того нет.

Как поясняет пресс-служба, до этого Бучнева штрафовали и лишали прав за езду в различных состояниях опьянения: ни алкоголем, ни наркотиками водитель не брезговал.

Спорить с дорожной полицией, а затем и судом Бучнев не стал и признал вину. Он пояснил, что ему очень надо было на дачу.