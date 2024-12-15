Потерпевшее бедствие судно «Волгонефть-239» село на мель. На борту 14 человек

Дрейфующее судно «Волгонефть-239», которое направлялось в порт «Кавказ» и потерпело бедствие в Керченском проливе во время шторма, село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает МЧС России.

С экипажем танкера поддерживается связь. На борту судна находится 14 членов экипажа, ожидается их эвакуация.

Вместе с танкером «Волгонефть-239» бедствие также потерпело судно «Волгонефть-212». С танкера, приписанного к порту в Петербурге, эвакуировали 13 моряков, один человек погиб. Капитан «Волгонефть-212» не выходит на связь. «Фонтанка» также пыталась связаться с его родственниками, но они тоже недоступны.

По информации Минздрава РФ, при крушении одного из танкеров в Черном море в больницу Анапы госпитализировали всего 11 человек, двое из них находится в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Владелец первого, приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков выехал к месту крушения судна. В связи с происшествием президент РФ Владимир Путин поручил организовать спасательные работы. «Фонтанка» собрала главное, что известно о происшествии.

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