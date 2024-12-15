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Происшествия Моряков эвакуировали с танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе. Известно о погибшем

Моряков эвакуировали с танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе. Известно о погибшем

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2 комментария

С танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге, эвакуировали 13 моряков. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает МЧС России.

Большую часть пассажиров судна, которое направлялось в порт «Кавказ», но потерпело бедствие в Керченском проливе во время шторма, удалось спасти. Тем не менее известно об одном погибшем.

«С танкера „Волгонефть 212“ эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря Керченском проливе потерпели бедствие два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Владелец первого, приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков выехал к месту крушения судна. «Фонтанка» собрала главное, что известно к этому часу о происшествии.

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Комментарии
2
АдъМирал
1 минута
Море не прощает ошибок, а правила безопасности пишутся кровью.
Гость
1 минута
"Большую часть пассажиров судна, которое направлялось ... удалось спасти" Там кроме экипажа и пассажиры были?
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