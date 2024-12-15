Шедший в порт Кавказ танкер «Волгонефть» терпит бедствие в Керченском проливе

В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть-212». Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на борту у него находилось более 4 тысяч тонн мазута. Из-за шторма танкеру оторвало носовую часть, экипажу из 13 человек пришлось переместиться на корму.

Последняя отметка о нем в сервисе MarineTraffic датирована 13 ноября, когда он следовал из Волгограда в порт Кавказ.

Бедствие терпит еще один танкер «Волгонефть-239». У него на борту — экипаж из 14 человек и более 4 тысяч тонн мазута.