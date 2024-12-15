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Происшествия Шедший в порт Кавказ танкер «Волгонефть» терпит бедствие в Керченском проливе

Шедший в порт Кавказ танкер «Волгонефть» терпит бедствие в Керченском проливе

4 928
27 комментариев

В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть-212». Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на борту у него находилось более 4 тысяч тонн мазута. Из-за шторма танкеру оторвало носовую часть, экипажу из 13 человек пришлось переместиться на корму.

Последняя отметка о нем в сервисе MarineTraffic датирована 13 ноября, когда он следовал из Волгограда в порт Кавказ.

Источник:

Бедствие терпит еще один танкер «Волгонефть-239». У него на борту — экипаж из 14 человек и более 4 тысяч тонн мазута.

Источник:

Пресс-служба МЧС сообщила, что в ликвидации последствий задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники. Также работает оперативный штаб.

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Комментарии
27
282905187
1 час
А сколько этих разливов на Черноморских курортах! Все загадили.
266138465
1 час
Телеграм-канал Shot сообщает, что кроме «Волгонефти-212», в Керченском проливе терпит бедствие также судно «Волгонефть-239». По информации телеграм-канала, «мощные волны пробили судна». На борту каждого из них по 13 человек экипажа. «Волгонефть-212» построили в 1969 году. По информации «Крымского ветра», в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». «Делали это примерно так: вырезали центр, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов „разошелся” после мощного удара волны», — пишет «Крымский ветер».По данным телеграм-канала Mash, судно принадлежит пермской компании «Кама Шиппинг». Это уже второй случай, когда судно «Кама Шиппинг» тонет из-за поломки корпуса. В 2007 году в Керченском проливе затонул танкер «Волгонефть-139», из него вытекло почти три тысячи тонн мазута.
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