Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе, где терпят бедствие два танкера

Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе, где танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова в связи с крушением танкеров в Керченском проливе, которые направлялись в порт Кавказ. Президент РФ поручил начать спасательные работы и сформировать правительственную рабочую группу под руководством Савельева для устранения последствий чрезвычайного происшествия, в результате которого были обнаружены следы нефтепродуктов в воде.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Владелец первого, приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков выехал к месту крушения судна, с которого успели эвакуировать 13 моряков, один человек погиб. «Фонтанка» собрала главное, что известно о происшествии.