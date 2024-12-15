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Образ жизни Во Всеволожском районе замечен волк, страдающий от одиночества

Во Всеволожском районе замечен волк, страдающий от одиночества

739
2 комментария

Волк-одиночка активно метит территорию в одном из лесов Всеволожского района Ленобласти. Специалист полагает, что так он ищет себе компанию.

Об одиноком звере 15 декабря рассказывает биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Волк попался в его фото-ловушку, которая поставлена для наблюдения за лосями. Специалист отмечает, что на опушку он приходит не первый раз. Зверь выглядит здоровым и достаточно упитанным, однако его поведение говорит о том, что он ищет сородичей.

«Зверь интенсивно метит территорию. Так животные заочно общаются между собой. Этого самца явно не устраивает одинокий образ жизни, ведь и для хищника это небезопасно: впереди зима», — отмечает Глазков.

Волки в зимний период объединяются в стаи для более успешной охоты.

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Комментарии
3
mrA
12 минут
держись, волчок! все будет хорошо
Гость
12 минут
Где именно замечен ,населённый пунк?
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