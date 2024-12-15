Во Всеволожском районе замечен волк, страдающий от одиночества

Об одиноком звере 15 декабря рассказывает биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Волк попался в его фото-ловушку, которая поставлена для наблюдения за лосями. Специалист отмечает, что на опушку он приходит не первый раз. Зверь выглядит здоровым и достаточно упитанным, однако его поведение говорит о том, что он ищет сородичей.