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Происшествия Владелец танкера «Волгонефть-212» выехал к месту крушения судна в Керченском проливе

Владелец танкера «Волгонефть-212» выехал к месту крушения судна в Керченском проливе

3 943
22 комментария

Гендиректор «Кама Шиппинг» и владелец танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков выехал к месту крушения судна, которое направлялось в порт Кавказ. Об этом в воскресенье, 15 декабря, «Фонтанке» сообщил Сельков.

Источник:

«Еду к месту крушения. Ничего не могу сказать. Пока без комментариев», — сказал владелец танкера.

В настоящее время в Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть-212». На борту у него может находиться более 4 тысяч тонн мазута и экипаж из 13 человек. Бедствие также терпит танкер «Волгонефть-239». У него на борту — экипаж из 14 человек и более 4 тысяч тонн мазута.

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Комментарии
22
Заливщик голосовых планок
1 час
4 тонны? Это 4 еврокуба.. Плюс-минус, с поправкой на плотность. Может 4 тысячи тонн?
282905187
29 минут
Посадить этого директора, и стрясти компенсацию за экологический ущерб от его ржавых "франкенштейнов".
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