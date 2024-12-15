Владелец танкера «Волгонефть-212» выехал к месту крушения судна в Керченском проливе

Гендиректор «Кама Шиппинг» и владелец танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков выехал к месту крушения судна, которое направлялось в порт Кавказ. Об этом в воскресенье, 15 декабря, «Фонтанке» сообщил Сельков.

Источник: видео с сайта Vk.com, сообщество Севастополь LIVE | Живи Севастополем

«Еду к месту крушения. Ничего не могу сказать. Пока без комментариев», — сказал владелец танкера.

В настоящее время в Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть-212». На борту у него может находиться более 4 тысяч тонн мазута и экипаж из 13 человек. Бедствие также терпит танкер «Волгонефть-239». У него на борту — экипаж из 14 человек и более 4 тысяч тонн мазута.