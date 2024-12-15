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Общество «Это не просто дар, а испытание». Патриарх Кирилл — о богатстве, которое дает Бог

«Это не просто дар, а испытание». Патриарх Кирилл — о богатстве, которое дает Бог

2 819
62 комментария

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что материальные ценности, которые человек получает от Бога, являются испытанием, и призвал делиться богатством. Слова священника прозвучали в воскресенье, 15 декабря, после освящения храма Воскресения Словущего в Марьинском парке в Москве. Трансляцию вел телеканал «Спас».

«Человек, приобретая материальные ценности, <…> должен со смирением воспринимать то, что Бог ему дал, и понимать, что это не просто дар, которым нужно наслаждаться и во всю, что называется, все тяжкие пускаться, а это испытание», — указал патриарх.

По словам священнослужителя, богатство не должно наносить ущерб духовному и нравственному развитию человека, напротив — оно может способствовать спасению его души. Чтобы достичь этого, необходимо делиться своим богатством с окружающими и помогать тем, кто сталкивается с материальными проблемами.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что богатство можно быстро обрести и столь же быстро утратить, поэтому человек должен помнить о Боге в любом материальном положении. Священник призвал задуматься над словами о том, что Бог противостоит горделивым, но милостив к смиренным, обращаясь к тем, кто обладает властью и занимает высокие должности. Как отметил глава РПЦ, когда мысли сосредотачиваются на количестве денег и способах достижения успеха за счет других, начинается путь к погибели.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если богатый человек не хочет помочь другому, то это «путь в ад». «Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», — сказал он.

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Комментарии
62
Noid
2 часа
Какой же тяжёлый груз взвалил на себя Гундяев-испытатель.
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Очень смешно. Но почему-то противно.
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