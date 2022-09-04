Патриарх Кирилл: Если богатые не будут помогать бедным, они попадут в ад

Если богатый человек не хочет помочь другому, то это «путь в ад», заявил Патриарх Кирилл после воскресной литургии в храме Христа Спасителя 4 сентября.
«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», — цитирует патриарха ТАСС.
По словам предстоятеля РПЦ, если богатый способен отдать значительную часть своих средств тем, кто нуждается, то он будет пополнять свое богатство.
«Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации», — добавил он.