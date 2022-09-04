Патриарх Кирилл: Если богатые не будут помогать бедным, они попадут в ад

Если богатый человек не хочет помочь другому, то это «путь в ад», заявил Патриарх Кирилл после воскресной литургии в храме Христа Спасителя 4 сентября.



«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», — цитирует патриарха ТАСС.



По словам предстоятеля РПЦ, если богатый способен отдать значительную часть своих средств тем, кто нуждается, то он будет пополнять свое богатство.

