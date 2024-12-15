На Заневском проспекте четыре машины оказались в огне. Посмотрите на кадры пожара

В Красногвардейском районе на Заневском проспекте произошел пожар. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила читательница «Фонтанки.

Возгорание заметили между парковкой для автомобилей и заправочной станцией Лукойл. В городском управлении МЧС отметили, что о пожаре стало известно в 19:11, горели машины.