На Заневском проспекте четыре машины оказались в огне. Посмотрите на кадры пожара

В Красногвардейском районе на Заневском проспекте произошел пожар. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила читательница «Фонтанки.
Возгорание заметили между парковкой для автомобилей и заправочной станцией Лукойл. В городском управлении МЧС отметили, что о пожаре стало известно в 19:11, горели машины.
У «Сузуки» полностью сгорели воспламеняющиеся части авто, в соседней машине марки «Ситроен» уничтожены огнем внутренние части салона, а у ближайших «Хавал» и «Шевроле» расплавились задний бампер и правая дверь.
Возгорание ликвидировали к 19:37. Пожар тушили 10 человек личного состава, использовалось 2 единицы техники. Информации о пострадавших нет.
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