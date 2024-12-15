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Город Происшествия На Заневском проспекте четыре машины оказались в огне. Посмотрите на кадры пожара

На Заневском проспекте четыре машины оказались в огне. Посмотрите на кадры пожара

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В Красногвардейском районе на Заневском проспекте произошел пожар. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщила читательница «Фонтанки.

Источник:

Возгорание заметили между парковкой для автомобилей и заправочной станцией Лукойл. В городском управлении МЧС отметили, что о пожаре стало известно в 19:11, горели машины.

У «Сузуки» полностью сгорели воспламеняющиеся части авто, в соседней машине марки «Ситроен» уничтожены огнем внутренние части салона, а у ближайших «Хавал» и «Шевроле» расплавились задний бампер и правая дверь.

Возгорание ликвидировали к 19:37. Пожар тушили 10 человек личного состава, использовалось 2 единицы техники. Информации о пострадавших нет.

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