В Кабардино-Балкарии на стройке гидроэлектростанции погибло двое рабочих

На гидроэлектростанции в Урванском районе Кабардино-Балкарии два работника погибло после падения с высоты в 10 метров в строительной люльке. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

По предварительной информации, 15 декабря, примерно в 16 часов во время выполнения высотных работ произошел обрыв подъемного механизма строительной люльки. В результате падения конструкции двое рабочих, находившихся внутри нее, получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия.

Урванский межрайонный следственный отдел ведет предварительную проверку по факту гибели двух мужчин на стройке электростанции недалеко от селения Псыгансу. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают все подробности инцидента. Ожидаются судебные экспертизы.