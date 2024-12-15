Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

с-в.

 748мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Проезд дорожает
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Кабардино-Балкарии на стройке гидроэлектростанции погибло двое рабочих

В Кабардино-Балкарии на стройке гидроэлектростанции погибло двое рабочих

1 298
Написать комментарий

На гидроэлектростанции в Урванском районе Кабардино-Балкарии два работника погибло после падения с высоты в 10 метров в строительной люльке. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Источник:

По предварительной информации, 15 декабря, примерно в 16 часов во время выполнения высотных работ произошел обрыв подъемного механизма строительной люльки. В результате падения конструкции двое рабочих, находившихся внутри нее, получили серьезные травмы и скончались на месте происшествия.

Урванский межрайонный следственный отдел ведет предварительную проверку по факту гибели двух мужчин на стройке электростанции недалеко от селения Псыгансу. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают все подробности инцидента. Ожидаются судебные экспертизы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12