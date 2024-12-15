Сборная России обыграла Казахстан на Кубке Первого канала

Победой сборной России по хоккею завершился третий матч на Кубке Первого канала, который проходил в Петербурге на «СКА Арене» 15 декабря. Российская команда со счетом 3:1 обыграла Казахстан.

Голы за сборную России забили Максим Соркин (11-я минута), Василий Глотов (24-я) и Илья Сафонов (60-я — в пустые ворота). У Казахстана отличился на второй минуте Андрей Буяльский.