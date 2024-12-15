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Спорт Сборная России обыграла Казахстан на Кубке Первого канала

Сборная России обыграла Казахстан на Кубке Первого канала

982
9 комментариев

Победой сборной России по хоккею завершился третий матч на Кубке Первого канала, который проходил в Петербурге на «СКА Арене» 15 декабря. Российская команда со счетом 3:1 обыграла Казахстан.

Голы за сборную России забили Максим Соркин (11-я минута), Василий Глотов (24-я) и Илья Сафонов (60-я — в пустые ворота). У Казахстана отличился на второй минуте Андрей Буяльский.

+1

Таким образом, сборная России под руководством Романа Ротенберга одержала на турнире три победы в трех матчах.

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Комментарии
9
Игорь Протасов
20 минут
Это же надо! Обыграть сам Казахстан! :-)
282694747
1 час
А чего Ростральные не зажгли?
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