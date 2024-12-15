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Спорт Российские сборные по футгольфу стали последними на дебютном чемпионате Европы

Российские сборные по футгольфу стали последними на дебютном чемпионате Европы

983
5 комментариев

В Турции завершился чемпионат Европы по футгольфу. Впервые в нем приняла участие женская сборная России и мужская сборная России в возрастной категории 45+.

Источник:

Обе команды в итоге заняли последние места. Женская сборная стала десятой из десяти, а мужская +45 — 16-й из 16-ти.

Источник:

Золотые медали у женщин и мужчин 45+ забрали сборная Франции. У мужчины в категории чемпионами стала Словакия.

Футгольф — смесь гольфа и футбола. Игрок должен пройти поле с 18 лунками, стараясь забить футбольный мяч в каждую из них за наименьшее число ударов.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Сборные по чему?!! Это лучше квадроберов?!
280084718
16 минут
То есть шесть золотых медалей сборной на чемпионате мира по плаванию это не новость, а провал в непонятном футгольфе у автора заслуживает внимания.
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