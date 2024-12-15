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Спорт Российские пловцы завершили ЧМ победой в эстафете с мировым рекордом

Российские пловцы завершили ЧМ победой в эстафете с мировым рекордом

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7 комментариев

На чемпионате мира в Будапеште (25-метровый бассейн) российская команда, состоящая из Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева, одержала победу в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. Результат россиян составил 3 минуты 18,68 секунды, что позволило им побить прежний рекорд австралийцев (3.18,98), установленный в 2022 году.

Американская команда пришла к финишу второй, уступив победителям 0,35 секунды, а итальянцы заняли третье место, отстав на 1,23 секунды.

В аналогичной эстафете у женщин сборная России заняла лишь пятую позицию.

Всего на турнире российские пловцы завоевали шесть золотых медалей: Лифинцев отличился на дистанциях 50 и 100 метров на спине, Илья Бородин победил на 400 метрах комплексным плаванием, а также российские спортсмены были лучшими в смешанных комбинированных эстафетах на 4×50 и 4×100 метров и в мужской эстафете 4×100 метров. Кроме того, россияне получили четыре серебряные награды: Кирилл Пригода трижды поднимался на вторую ступень пьедестала в брассе (50, 100 и 200 метров), а Евгения Чикунова заняла второе место на 200 метрах брассом.

В общем зачёте россияне стали вторыми, уступив только американской команде, на счету у которой 39 наград, включая 18 золотых медалей. Российские пловцы выступали под нейтральным флагом.

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Комментарии
7
Kot Piter
51 минута
Рад за ребят! 👍🏼
Гость
1 час
Из России, а не российские. Они не представляют страну.
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