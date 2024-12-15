Российские пловцы завершили ЧМ победой в эстафете с мировым рекордом

На чемпионате мира в Будапеште (25-метровый бассейн) российская команда, состоящая из Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева, одержала победу в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. Результат россиян составил 3 минуты 18,68 секунды, что позволило им побить прежний рекорд австралийцев (3.18,98), установленный в 2022 году.

Всего на турнире российские пловцы завоевали шесть золотых медалей: Лифинцев отличился на дистанциях 50 и 100 метров на спине, Илья Бородин победил на 400 метрах комплексным плаванием, а также российские спортсмены были лучшими в смешанных комбинированных эстафетах на 4×50 и 4×100 метров и в мужской эстафете 4×100 метров. Кроме того, россияне получили четыре серебряные награды: Кирилл Пригода трижды поднимался на вторую ступень пьедестала в брассе (50, 100 и 200 метров), а Евгения Чикунова заняла второе место на 200 метрах брассом.