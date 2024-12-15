Приятная погода закончилась. В предстоящую неделю в Петербурге будет «колбасить»

На следующей неделе в Петербурге и Москве не предвидится комфортной и приятной погоды. Ожидаются снегопады, гололедица и даже «январский» минус. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Вся неделя в столице пройдет при низком атмосферном давлении, которое будет варьироваться от 729 до 741 мм рт. ст. В Петербурге изменения будут еще более выраженными: в понедельник давление составит 733 мм рт. ст., к среде поднимется до 757 мм рт. ст., в четверг снова упадет до 735 мм рт. ст., а к субботе вернется к отметке 757 мм рт. ст.

«В такой ситуации и температуру в Северной столице будет „колбасить“, бросая то в январь, то в март», — подчеркивает Леус.

Предстоящая ночь в Северной столице может оказаться самой холодной с начала зимы. Пока петербуржцы будут спать, температура за окном опустится до -7…-9°C, но днем в понедельник поднимется до -1…-3°C из-за снегопада. Во вторник будет около -2…-4°C. В среду будет похолодание до -10°C ночью, а днем -8…-10°. В четверг ночью обещают «январский» минус, температура может опуститься до -13…-15°C, возможен гололед и ледяной дождь, а днем станет чуть теплее: -2…-4°C. В пятницу температура вырастет до +2…+4°C, ожидаются дожди. В субботу начнется очередное похолодание.

Первые два дня в Москве будут снежными и ветреными, но температура останется стабильной: днем 0…-2°C. С середины недели начнется похолодание: днем -4…-6°C, а ночью на четверг температура опустится до -13…-15°C — этот показатель станет самым низким за всю неделю. Но уже днем потеплеет до -1…-3°C, будут ледяные дожди и гололед. В пятницу температура продолжит расти до +1…+3°C. Плюсовая температура сохранится и в субботу.

На следующей неделе также обещают аномально низкое атмосферное давление. Ранее «Фонтанка» показывала, как в Петербурге выпало рекордное количество снега за эту зиму. Ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус сообщил, что утром 15 сентября толщина снежного покрова составила 19 сантиметров. Снег в Северной столице укутал как дороги для водителей, так и тротуары для пешеходов. Несмотря на это, жителям Петербурга и гости города удалось насладиться зимними забавами и новогодним настроением.