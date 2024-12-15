Петербуржец случайно запил таблетки «Белизной»

Житель Петербурга был вынужден обратиться к медикам из-за оплошности, в результате которой он глотнул отбеливателя. Последствия не так страшны.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, мужчина пришел к медикам накануне днем. Он рассказал, что принимал свои таблетки, но так вышло, что больной перепутал баночки и вместо воды дважды глотнул «Белизны».

Медики диагностировали химический ожог пищевода и отпустили 55-летнего пациента домой — принимать еще больше лекарств.