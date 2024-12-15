Пулково работает штатно в сложных погодных условиях

Аэропорт Пулково продолжает отправлять и принимать рейсы, несмотря на сложные погодные условия. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На территории проводится противообледенительная обработка самолетов, попеременно чистятся взлетно-посадочные полосы и перроны. В релизе отмечается, что позднее прибытие судов и метеоусловия могут отразиться на времени обслуживания.

Администрация Пулково просила учитывать дорожную обстановку и выезжать заранее, чтобы не опоздать.

Напомним, в Петербурге вторые сутки идет снег и заканчиваться не собирается. В середине воскресенье в город придет циклон «Зива», который только увеличит количество осадков и усложнит ситуацию на дорогах.