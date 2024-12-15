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Город Пулково работает штатно в сложных погодных условиях

Пулково работает штатно в сложных погодных условиях

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2 комментария

Аэропорт Пулково продолжает отправлять и принимать рейсы, несмотря на сложные погодные условия. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На территории проводится противообледенительная обработка самолетов, попеременно чистятся взлетно-посадочные полосы и перроны. В релизе отмечается, что позднее прибытие судов и метеоусловия могут отразиться на времени обслуживания.

Администрация Пулково просила учитывать дорожную обстановку и выезжать заранее, чтобы не опоздать.

Напомним, в Петербурге вторые сутки идет снег и заканчиваться не собирается. В середине воскресенье в город придет циклон «Зива», который только увеличит количество осадков и усложнит ситуацию на дорогах.

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Комментарии
2
В_Ф
2 часа
Значит можно его убирать? Значит он "аномальный" только для города? Там где есть жесткая необходимость вполне себе получается?
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