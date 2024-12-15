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Город Петербуржцы, это еще не всё. Днем в город придет циклон «Зива»

Петербуржцы, это еще не всё. Днем в город придет циклон «Зива»

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40 комментариев

На предстоящей неделе в Петербурге и Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В понедельник погодные условия в двух столицах России будет определять циклон «Зива» (Ziva) — посланник Атлантики. Один из его центров днем пройдет над Петербургом.

«В результате в Санкт-Петербурге еще прибавится снега, сохранится сложная ситуация на дорогах и существенно понизится атмосферное давление — в середине дня барометры покажут 733 мм рт. ст., что на 26–28 единиц ниже нормального. Во второй половине дня давление начнет расти», — объясняет Леус.

Влияние атмосферных фронтов, вызванных циклоном, будет ощущаться в Москве ближе к обеду. В связи с этим в столице ожидаются снегопады, а температура приблизится к нулю, что создаст риск образования гололеда и снежного наката. Как и в Северной столице, атмосферное давление будет стремительно падать, и к вечеру понедельника оно опустится до 722 мм рт. ст.

По словам ведущего специалиста «ФОБОС», такое падение давления можно сравнить с тем, как жители столицы могли бы ощущать себя на вершине небоскреба «Эволюция» в Московском международном деловом центре, высота которого достигает 246 метров.

«Метеозависимые — следите за своим самочувствием и берегите себя», — предупреждает синоптик.

Напомним, 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. «Фонтанка» показала, как выглядит город после ночного снегопада: дома и машины укутал снег, а на улицах появились снеговики.

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Комментарии
40
282752477
2 часа
Скоро каждый снегопад будет иметь ФИО. Утром Ваня, днём Зяма, ночью Феоктист Валерьевич Снегопуйкин
Леошид Турист
2 часа
что ж вы так Ё не любите?
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