Петербуржцы, это еще не всё. Днем в город придет циклон «Зива»

На предстоящей неделе в Петербурге и Москве ожидается аномально низкое атмосферное давление. Об этом в воскресенье, 15 декабря, рассказал ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В понедельник погодные условия в двух столицах России будет определять циклон «Зива» (Ziva) — посланник Атлантики. Один из его центров днем пройдет над Петербургом.

«В результате в Санкт-Петербурге еще прибавится снега, сохранится сложная ситуация на дорогах и существенно понизится атмосферное давление — в середине дня барометры покажут 733 мм рт. ст., что на 26–28 единиц ниже нормального. Во второй половине дня давление начнет расти», — объясняет Леус.

Влияние атмосферных фронтов, вызванных циклоном, будет ощущаться в Москве ближе к обеду. В связи с этим в столице ожидаются снегопады, а температура приблизится к нулю, что создаст риск образования гололеда и снежного наката. Как и в Северной столице, атмосферное давление будет стремительно падать, и к вечеру понедельника оно опустится до 722 мм рт. ст.