В Петербурге — нашествие снеговиков. Показываем, кого вылепили наши читатели

Петербург обновил снежный максимум зимы, и за ночь город успел преобразиться. «Фонтанка» показывает в воскресенье, 15 декабря, снеговиков, появившихся на улицах.

За ночь во дворах и парках Петербурга появилось множество зимних скульптур. Некоторых снеговиков украсили шарфами из мишуры и шапками с очками, другие получили веточки вместо носа и камушки вместо глаз.

За сегодняшний день, вероятно, количество снежных фигур в городе увеличится: в Петербурге по-прежнему толстый слой снега, а на календаре — последний выходной день на этой неделе.