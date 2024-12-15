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Город В Петербурге — нашествие снеговиков. Показываем, кого вылепили наши читатели

В Петербурге — нашествие снеговиков. Показываем, кого вылепили наши читатели

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2 комментария

Петербург обновил снежный максимум зимы, и за ночь город успел преобразиться. «Фонтанка» показывает в воскресенье, 15 декабря, снеговиков, появившихся на улицах.

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За ночь во дворах и парках Петербурга появилось множество зимних скульптур. Некоторых снеговиков украсили шарфами из мишуры и шапками с очками, другие получили веточки вместо носа и камушки вместо глаз.

За сегодняшний день, вероятно, количество снежных фигур в городе увеличится: в Петербурге по-прежнему толстый слой снега, а на календаре — последний выходной день на этой неделе.

Напомним, специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы. Утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этой зимой.

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Комментарии
3
282493173
20 минут
Супер погода! Наконец то!
Стелла Моисеевна
1 минута
В столице Российской империи снегопад - это национальное бедствие.
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