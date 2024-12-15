У девушки легкого поведения в Петербурге остановилось сердце во время работы

Скорая помощь в притоне пыталась запустить сердце 22-летней секс-работницы. Ее смогли довезти до реанимации, но не помогло.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, скорую помощь в одну из квартир ЖК на проспекте Просвещения накануне вечером вызывал клиент погибшей. Девушке стало плохо прямо в процессе исполнения рабочих обязанностей. Бригада реанимировала пострадавшую, ее увезли в больницу, но через пару часов юная петербурженка умерла.

Проводится проверка.