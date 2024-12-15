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Происшествия Жительница Петербурга два месяца была в «плену» у мошенников. Из нее вытянули 11 млн рублей

Жительница Петербурга два месяца была в «плену» у мошенников. Из нее вытянули 11 млн рублей

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9 комментариев

Полиция разбирается с заявлением жительницы Шушар, которую мошенники обманули чуть больше чем на 11 млн рублей. Она делала переводы, отдавала наличные курьерам, меняла деньги на «электронную валюту».

Как стало известно «Фонтанке», 32-летняя уроженка Латвии обратилась в полицию утром 15 декабря. Она рассказала, что первый звонок со сказкой про несуществующие безопасные счета и помощь в сбережении сбережений раздался еще 7 октября. В тот же день девушка перевела мошенникам первые 250 тысяч, 8-го и 10 еще два раза почти по столько же.

12 октября в Шушарах она отдала миллион наличными курьеру и на время активные поступления на счета мошенников прервались. Главный акт готовился к 9 декабря. Девушка привезла в пункт «электронных валют» на Чапаева 7,5 млн, а на следующий день — еще полтора. Затем была еще пара переводов в банках и как итог — минус 11,1 млн рублей. Проводится проверка.

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Комментарии
10
AndrewBarsik
21 минута
Я не верю, что такое возможно без участия действующих сотрудников банка и действующих кривдохранителей.
В д. Гадюкино - дожди.
29 минут
Почему все новости про жертв мошенников? А где новости про поимку мошенников? Что-то работа переаттестованных реально отрицательную эффективность имеет.
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