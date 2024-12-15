Жительница Петербурга два месяца была в «плену» у мошенников. Из нее вытянули 11 млн рублей

Полиция разбирается с заявлением жительницы Шушар, которую мошенники обманули чуть больше чем на 11 млн рублей. Она делала переводы, отдавала наличные курьерам, меняла деньги на «электронную валюту».

Как стало известно «Фонтанке», 32-летняя уроженка Латвии обратилась в полицию утром 15 декабря. Она рассказала, что первый звонок со сказкой про несуществующие безопасные счета и помощь в сбережении сбережений раздался еще 7 октября. В тот же день девушка перевела мошенникам первые 250 тысяч, 8-го и 10 еще два раза почти по столько же.

12 октября в Шушарах она отдала миллион наличными курьеру и на время активные поступления на счета мошенников прервались. Главный акт готовился к 9 декабря. Девушка привезла в пункт «электронных валют» на Чапаева 7,5 млн, а на следующий день — еще полтора. Затем была еще пара переводов в банках и как итог — минус 11,1 млн рублей. Проводится проверка.