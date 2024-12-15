ТАСС: производитель водки «Хортиця» перевел ВСУ 1,3 млрд, заработанные в России

Основатель и владелец компании Global Spirits Евгений Черняк перевел на нужды армии Украины больше миллиарда рублей. В Москве уверены, что это заработанные в России деньги.
Сумму в разговоре с ТАСС 15 декабря назвал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Уголовное дело в отношении бизнесмена украинского происхождения Евгения Черняка было возбуждено минувшим летом, ему вменяют финансирование терроризма. На этом основании российские активы компании были обращены в доход государства, а ее деятельность запрещена.
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