ТАСС: производитель водки «Хортиця» перевел ВСУ 1,3 млрд, заработанные в России

Основатель и владелец компании Global Spirits Евгений Черняк перевел на нужды армии Украины больше миллиарда рублей. В Москве уверены, что это заработанные в России деньги.

Сумму в разговоре с ТАСС 15 декабря назвал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Уголовное дело в отношении бизнесмена украинского происхождения Евгения Черняка было возбуждено минувшим летом, ему вменяют финансирование терроризма. На этом основании российские активы компании были обращены в доход государства, а ее деятельность запрещена.