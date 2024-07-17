Служба судебных приставов передала в доход РФ акции производителей алкоголя, связанных с владельцем бренда «Хортица»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства акции производителей алкоголя, связанных ранее с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, владельца бренда «Хортица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.
Так, в доход Российской Федерации были обращены:
— 100% долей в уставных капиталах ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень»,
— 8 459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».
Должники, с которых было произведено взыскание — Беспалов, Курбаков, компания «Брэнд груп корпорейшн лимитед», «Родник и К», «Стандарт качества» и «Русский север» — входят в объединение, связанное с алкогольным холдингом Global Spirits.
Ранее Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил на территории страны деятельность данного объединения.
Генеральная прокуратура РФ полагала, что Черняк направлял прибыль от работы российских заводов на финансирование терактов в приграничных регионах России.