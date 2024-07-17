Служба судебных приставов передала в доход РФ акции производителей алкоголя, связанных с владельцем бренда «Хортица»

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства акции производителей алкоголя, связанных ранее с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, владельца бренда «Хортица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.



Так, в доход Российской Федерации были обращены:

— 100% долей в уставных капиталах ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень»,