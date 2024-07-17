    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, вос

    762мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.28eur96.26

    Служба судебных приставов передала в доход РФ акции производителей алкоголя, связанных с владельцем бренда «Хортица»

    324
    обсудить

    Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства акции производителей алкоголя, связанных ранее с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, владельца бренда «Хортица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.

    Так, в доход Российской Федерации были обращены:

    — 100% долей в уставных капиталах ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень»,

    — 8 459 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

    Должники, с которых было произведено взыскание — Беспалов, Курбаков, компания «Брэнд груп корпорейшн лимитед», «Родник и К», «Стандарт качества» и «Русский север» — входят в объединение, связанное с алкогольным холдингом Global Spirits.

    Ранее Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил на территории страны деятельность данного объединения.

    Генеральная прокуратура РФ полагала, что Черняк направлял прибыль от работы российских заводов на финансирование терактов в приграничных регионах России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Global SpiritsЕвгений чернякФССПАкцииОбращение в доход государстваХортица
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close