Российские активы украинского производителя водки «Хортица» обращены в доход государства

Ленинский районный суд Курска 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил на территории страны деятельность объединения, связанного с алкогольным холдингом Global Spirits. 100% долей уставных капиталов нескольких российских компаний, связанных с украинским холдингом, были обращены в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.
Семь юридических лиц, связанных с основателем Global Spirits (водка «Хортица») Евгением Черняком, были ранее арестованы. Речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, дистрибьюторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».
Генеральная прокуратура РФ полагала, что Черняк направлял прибыль от работы российских заводов на финансирование терактов в приграничных регионах России. Росфинмониторинг внес Черняка, бывшего участника украинского списка Forbes, в перечень террористов и экстремистов, следует из данных реестра.
После начала СВО на Украине Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибуцию продукции на российском рынке, большинство брендов были переименованы. С апреля 2022 г. владельцем компаний «Стандарт качества», «Русский Север» и «Родник и К» (две последние владеют брендами «Традиции успеха» и «Новый уровень») является Александр Беспалов, также внесенный в перечень террористов и экстремистов.