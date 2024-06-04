Российские активы украинского производителя водки «Хортица» обращены в доход государства

Ленинский районный суд Курска 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил на территории страны деятельность объединения, связанного с алкогольным холдингом Global Spirits. 100% долей уставных капиталов нескольких российских компаний, связанных с украинским холдингом, были обращены в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.

Семь юридических лиц, связанных с основателем Global Spirits (водка «Хортица») Евгением Черняком, были ранее арестованы. Речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в подмосковных Мытищах, дистрибьюторах «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

