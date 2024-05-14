«Ъ»: украинских производителей водки лишают собственности в РФ за финансирование ВСУ

Генеральная прокуратура РФ потребовала конфискации всех активов холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, которого намереваются признать экстремистом. Как сообщает 14 мая «Коммерсантъ», надзорный орган полагает, что Черняк направлял прибыль от работы российских заводов на финансирование терактов в приграничных регионах России.
Холдинг Global Spirits — владелец брендов водки «Хортица», «Первак», «Мороша», «Шустов». По данным Генпрокуратуры, Евгений Черняк после начала специальной военной операции переписал активы на доверенных лиц, а с полученной прибыли спонсирует ВСУ.
По требованию Генпрокуратуры Ленинский районный суд Курска арестовал российские предприятия международного алкогольного холдинга Global Spirits. По его решению Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», вологодский и подмосковный ликеро-водочные заводы («Русский Север» и «Родник и К»), дистрибьюторы «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень» не имеют права реорганизовываться, изменять условия трудовых договоров работников, предоставлять займы и распределять прибыль.
По данным «Ъ», Генпрокуратура намерена обратить в доход государства акции и доли в уставных капиталах этих компаний, а также запретить работу в России их реального и номинальных владельцев.