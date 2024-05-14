«Ъ»: украинских производителей водки лишают собственности в РФ за финансирование ВСУ

Генеральная прокуратура РФ потребовала конфискации всех активов холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, которого намереваются признать экстремистом. Как сообщает 14 мая «Коммерсантъ», надзорный орган полагает, что Черняк направлял прибыль от работы российских заводов на финансирование терактов в приграничных регионах России.



Холдинг Global Spirits — владелец брендов водки «Хортица», «Первак», «Мороша», «Шустов». По данным Генпрокуратуры, Евгений Черняк после начала специальной военной операции переписал активы на доверенных лиц, а с полученной прибыли спонсирует ВСУ.