Посмотрите, как снег в Петербурге затруднил движение автомобилистам и пешеходам

В Петербурге выпало рекордное количество снега за этот сезон. Укутаны как дороги для водителей, так и тротуары для пешеходов. «Фонтанка» показывает, легко ли в воскресенье, 15 декабря, передвигаться по городу.

+3

Сейчас ходить по не очищенным от снега улицам Петербурга — настоящее испытание с учетом резких поворотов, а также подъемов и спусков на тротуарах. Заснеженными остаются и автомобильные дороги.

Источник: администрация Петербурга

Как отмечают в администрации Петербурга, по информации синоптиков, к концу 14 декабря высота выпавшего снежного покрова в городе составила 9,2 сантиметра. В ночь с 14 на 15 декабря на очистку дорог было направлено 852 единицы спецтехники и 337 работников для ручной уборки снега.

Согласно информации правительства Санкт-Петербурга, к утру 15 декабря в городе выпало более 20 сантиментов снега. «Это половина месячной нормы осадков, чтобы ее убрать, по нормативам, необходимо порядка 12 дней», — уточняется в сообщении.

В настоящее время в Петербурге ведутся плановые работы: посыпка противогололедными реагентами, а также очистка тротуаров и дорог города. Для устранения последствий снежного циклона привлечены все коммунальные службы города. Уборкой улиц занимается 969 рабочих, используется 939 единиц техники.

Особое внимание уделяют уборке снега в зонах возле метро, у остановок и пешеходных переходов. Начался вывоз снега.

Напомним, специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что 15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона.