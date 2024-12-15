Помощник следователя из Краснодара в баре на Невском лишился дорогих часов

Сотрудник СК по Краснодарскому краю не слишком приятно проводит отпуск в Петербурге. Ночью 15 декабря кто-то снял у него с запястья дорогие часы.

По данным «Фонтанки», 24-летний житель Краснодара заявил о краже часов «Титан» в корпусе золотистого цвета. Пропажу он заметил около четырех часов утра возле барной стойки одного из заведений на Невском проспекте. Ущерб молодой человек оценил в 200 тысяч рублей.

Потерпевший трудится помощником следователя в управлении СК по Краснодарскому краю. На днях у молодого человека день рождения. Проводится проверка.