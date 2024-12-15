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Происшествия Помощник следователя из Краснодара в баре на Невском лишился дорогих часов

Помощник следователя из Краснодара в баре на Невском лишился дорогих часов

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18 комментариев

Сотрудник СК по Краснодарскому краю не слишком приятно проводит отпуск в Петербурге. Ночью 15 декабря кто-то снял у него с запястья дорогие часы.

По данным «Фонтанки», 24-летний житель Краснодара заявил о краже часов «Титан» в корпусе золотистого цвета. Пропажу он заметил около четырех часов утра возле барной стойки одного из заведений на Невском проспекте. Ущерб молодой человек оценил в 200 тысяч рублей.

Потерпевший трудится помощником следователя в управлении СК по Краснодарскому краю. На днях у молодого человека день рождения. Проводится проверка.

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Комментарии
18
Панкихой
57 минут
Ну 200 ещё бюджетно ... хотя я часов вообще не ношу, т.к. "не наблюдаю". Пусть не страдает, не беда.
Иван Кадачигов
42 минуты
Вот умора, а вот если бы часы сняли у самого следователя, а не у помощника, то ущерб был бы значительно больше.
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