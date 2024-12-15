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Происшествия Ребенок в коме после ДТП с «Тойотой» в Ленобласти. За рулем был пьяный отец

Ребенок в коме после ДТП с «Тойотой» в Ленобласти. За рулем был пьяный отец

3 819
9 комментариев

Десятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии церебральной комы после аварии во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 декабря.

Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок пострадал в ДТП в деревне Касимово незадолго до полудня субботы. Девочка сидела на заднем сиденье «Тойоты RAV4», 37-летний водитель которой не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб.

В ведомстве уточнили, что ребенок был пристегнут.

По предварительным данным «Фонтанки», пострадавшую увезли в больницу с травмами груди и живота в крайне тяжелом состоянии. «Дорожный инспектор» пишет, что за рулем «Тойоты» был ее отец, который оказался в три раза пьянее допустимого.

«Уровень концентрации алкоголя в его крови составил 0,555 мг/л, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу утром 15 декабря. — В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ».

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Комментарии
9
Zet
56 минут
он конечно выпил, но не сильно... скорее у него скорость высокая была или гололёд...
Igor_SPb
1 час
"в три раза пьянее допустимого" - странная фраза, будто есть допустимый уровень пьянства для водителя. Превышение допустимого уровня содержания алкоголя в крови (который и у трезвенника всегда присутствует) - это не "пьянее допустимого".
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