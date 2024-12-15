Ребенок в коме после ДТП с «Тойотой» в Ленобласти. За рулем был пьяный отец

Десятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии церебральной комы после аварии во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 декабря.

Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок пострадал в ДТП в деревне Касимово незадолго до полудня субботы. Девочка сидела на заднем сиденье «Тойоты RAV4», 37-летний водитель которой не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб.

По предварительным данным «Фонтанки», пострадавшую увезли в больницу с травмами груди и живота в крайне тяжелом состоянии. «Дорожный инспектор» пишет, что за рулем «Тойоты» был ее отец, который оказался в три раза пьянее допустимого.