Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

с-в.

 748мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Проезд дорожает
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала на «СКА Арене»

Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала на «СКА Арене»

1 472
6 комментариев

Сборная России по хоккею выиграв три матча из трех на Кубке Первого канала заняла итоговое первое место. Турнир проходил в Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

+7

Российская команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную мира КХЛ (4:1), Белоруссию (4:3 ОТ) и Казахстан (3:1).

Второе место заняла сборная Белоруссии, на счету которой две победы и одно поражение. На третьей строчке — сборная мира КХЛ (2 поражения, 1 победа), на четвертой — Казахстан (3 поражения).

Добавим, что сразу три хоккеиста петербургского СКА стали лучшими игроками турнира. Марат Хайруллин признан лучшим нападающим, Евгений Кузнецов — самым ценным игроком, а Михаила Григоренко назвали лучшим бомбардиром турнира.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
266097915
40 минут
Кто бы сомневался
VKuser279092
1 час
Хорошая новость. Турнир с участием двух половин КХЛ, сборных Беларуси и Казахстана. Жаль, А. Г. Лукашенко не приехал на этот феерический турнир, поддержать своих, а то и победить могли бы. Но он в это время обменивался подарками с Султаном Омана (см. новости) в поисках альтернативного источника поставки энергоресурсов в Беларусь. Видимо, что-то знает.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12