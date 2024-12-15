Сборная России по хоккею выиграла Кубок Первого канала на «СКА Арене»

Сборная России по хоккею выиграв три матча из трех на Кубке Первого канала заняла итоговое первое место. Турнир проходил в Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Российская команда под руководством Романа Ротенберга обыграла сборную мира КХЛ (4:1), Белоруссию (4:3 ОТ) и Казахстан (3:1).

Второе место заняла сборная Белоруссии, на счету которой две победы и одно поражение. На третьей строчке — сборная мира КХЛ (2 поражения, 1 победа), на четвертой — Казахстан (3 поражения).