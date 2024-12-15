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Политика Команда Трампа заявила о готовности рассмотреть инициативу Венгрии о прекращении огня на Украине

Команда Трампа заявила о готовности рассмотреть инициативу Венгрии о прекращении огня на Украине

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7 комментариев

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть инициативу Венгрии о прекращении огня на Украине. Об этом заявил Майк Уолтц, который станет помощником по национальной безопасности в новой администрации. Его слова 15 декабря приводит телеканал CBS.

Уолтца попросили прокомментировать инициативу Орбана по Украине. Помощник Трампа ответил, что команда президента пристально изучит документ. «Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает», — заявил Уолтц.

Уолтц также выразил мнение Трампа, который уверен, что неограниченная поддержка Украины не может быть стратегией США. По словам помощника по нацбезопасности, команда избранного президента сейчас думает, как урегулировать конфликт на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой о новогоднем прекращении огня и масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной. Хотя Владимир Зеленский предпочел отвергнуть предложение, российская сторона подчеркнула, что никогда не отказывалась от переговоров, но с учетом «реалий на земле».

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Комментарии
7
Гость
55 минут
Витю Орбана похоже взволновала судьба Асада)
111111111111118
4 минуты
Покончить с сегрегацией кошек в ЮАР - решила команда Нетаньяхи.
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