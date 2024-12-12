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Власть Кремль: ФСБ передала предложения после инициативы Орбана об обмене пленными и перемирии на Украине

Кремль: ФСБ передала предложения после инициативы Орбана об обмене пленными и перемирии на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прошедшем накануне разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил провести перед Новым годом крупный обмен пленными и объявить рождественское перемирие на Украине. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В этот же день федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о возможности возобновления переговоров.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что украинская сторона отклонила предложения Орбана, если судить по реакции Зеленского и его окружения.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Зеленский отверг мирную инициативу и предложение об обмене пленными.

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Комментарии
1
Chekist
1 минута
Пустые слова Песков: "Мы готовы, мы хотим". Делом это от его начальника, ну, никак не видно, что хотят идти на переговоры. Пустой треп, ничего больше
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