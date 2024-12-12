Кремль: ФСБ передала предложения после инициативы Орбана об обмене пленными и перемирии на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прошедшем накануне разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил провести перед Новым годом крупный обмен пленными и объявить рождественское перемирие на Украине. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В этот же день федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о возможности возобновления переговоров.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что украинская сторона отклонила предложения Орбана, если судить по реакции Зеленского и его окружения.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Зеленский отверг мирную инициативу и предложение об обмене пленными.