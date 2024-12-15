Порывы ветра и снегопад. Начало недели сулит Петербургу опасную погоду

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен для Петербурга на 16 декабря. Всё дело в сильном ветре.

Как сообщает региональное управление МЧС, порывы ветра в течение дня могут достигать 15 метров в секунду. В Смольном добавляют, что с 10 утра и до 18 часов «желтый» уровень будет действовать из-за сильного снега и возможного обледенения.

Ветер и снегопад, как ранее сообщал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, будут бушевать на фоне аномально низкого атмосферного давления.

За минувшие сутки в городе был обновлен снежный максимум — насыпало 19 см осадков, это рекорд для сезона.