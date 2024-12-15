Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

с-в.

 744мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Проезд дорожает
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
Рейтинги "Фонтанки"
Город Порывы ветра и снегопад. Начало недели сулит Петербургу опасную погоду

Порывы ветра и снегопад. Начало недели сулит Петербургу опасную погоду

4 483
8 комментариев

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен для Петербурга на 16 декабря. Всё дело в сильном ветре.

Как сообщает региональное управление МЧС, порывы ветра в течение дня могут достигать 15 метров в секунду. В Смольном добавляют, что с 10 утра и до 18 часов «желтый» уровень будет действовать из-за сильного снега и возможного обледенения.

Ветер и снегопад, как ранее сообщал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, будут бушевать на фоне аномально низкого атмосферного давления.

За минувшие сутки в городе был обновлен снежный максимум — насыпало 19 см осадков, это рекорд для сезона.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
tarakan
56 минут
Я думаю подождём пока само растает, понаблюдаем за этим через новенькие камеры.
Alesis
2 часа
Хорошо бы еще в прогнозах, а тем более тревожных, упоминать не только силу, но и направление ветра.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Новости компаний
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
Новости компаний
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12