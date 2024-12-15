Информировать оперативно и достоверно. За муниципальные катастрофы в Петербурге отвечать будет район

В закон Петербурга «О защите населения от ЧС природного и техногенного характера» внесли изменения. Обязанности правительства расширились на муниципалитеты, воду и воздух.

На документ «Фонтанка» обратила внимание 15 декабря, по сути текст привели ближе к реальности, в которой муниципалитеты не могут сами тушить пожары.

Для начала, расширена преамбула, в которой говорилось, что закон регламентирует порядок защиты от всякого рода катастроф населения, земли, производств и других важных объектов. Теперь же к списку добавлены водное и воздушное пространство в пределах Петербурга.

Также дополнена статья, в которой идет речь о порядке информирования всех о защите от ЧС. Что практически трогательно, в нее добавили слова о том, что такое информирование должно быть оперативным и достоверным. А также что для него можно использовать специализированные технические средства оповещения — это те самые периодически тестируемые на работоспособность громкоговорители.

Появился и новый пункт. В нем сказано, что если ЧС имеет «муниципальный характер», то уровень реагирования устанавливает глава района. Ну а если ЧС помасштабней, то дело уже за губернатором.

Согласно поправкам, за эвакуацию в случае региональной и межмуниципальной ЧС отвечает правительство города, то есть эвакуировать нуждающихся муниципалитеты все же должны сами. Аварийно-спасательные и прочие неотложные мероприятия на плечах исполнительной власти в любом случае, начиная с муниципального уровня.