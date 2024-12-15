Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

с-в.

 748мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Проезд дорожает
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
Рейтинги "Фонтанки"
Город Информировать оперативно и достоверно. За муниципальные катастрофы в Петербурге отвечать будет район

Информировать оперативно и достоверно. За муниципальные катастрофы в Петербурге отвечать будет район

1 401
2 комментария

В закон Петербурга «О защите населения от ЧС природного и техногенного характера» внесли изменения. Обязанности правительства расширились на муниципалитеты, воду и воздух.

На документ «Фонтанка» обратила внимание 15 декабря, по сути текст привели ближе к реальности, в которой муниципалитеты не могут сами тушить пожары.

Для начала, расширена преамбула, в которой говорилось, что закон регламентирует порядок защиты от всякого рода катастроф населения, земли, производств и других важных объектов. Теперь же к списку добавлены водное и воздушное пространство в пределах Петербурга.

Также дополнена статья, в которой идет речь о порядке информирования всех о защите от ЧС. Что практически трогательно, в нее добавили слова о том, что такое информирование должно быть оперативным и достоверным. А также что для него можно использовать специализированные технические средства оповещения — это те самые периодически тестируемые на работоспособность громкоговорители.

Появился и новый пункт. В нем сказано, что если ЧС имеет «муниципальный характер», то уровень реагирования устанавливает глава района. Ну а если ЧС помасштабней, то дело уже за губернатором.

Согласно поправкам, за эвакуацию в случае региональной и межмуниципальной ЧС отвечает правительство города, то есть эвакуировать нуждающихся муниципалитеты все же должны сами. Аварийно-спасательные и прочие неотложные мероприятия на плечах исполнительной власти в любом случае, начиная с муниципального уровня.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Sobaka
41 минута
Стрелки переведены, скоро за всё будут отвечать дворники и уборщицы
AndrewBarsik
44 минуты
Перевожу на русский: все деньги у никем не избираемого губернатора, а отвечают за всё - муниципалитеты. Полномочий у муниципалитетов никаких, но обращаться по всем вопросам надо к ним.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Новости компаний
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
Новости компаний
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12