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Происшествия Женщина насмерть замерзла в автомобиле под Магаданом

Женщина насмерть замерзла в автомобиле под Магаданом

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Следственные органы проводят проверку после того, как на трассе неподалеку от Магадана нашли тело женщины и мужчину с симптомами обморожения внутри автомобиля. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает СУ СК России по Магаданской области.

По предварительным данным, 15 декабря на дороге, примерно в 3,5 километра от поворота на поселок Сплавная, был найден закрытый автомобиль. Как оказалось, внутри находились 29-летняя женщина без признаков жизни (насмерть замерзла в салоне) и 39-летний мужчина без сознания. Он был доставлен в больницу с диагнозом обморожение.

«Старшим следователем Хасынского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Признаки, свидетельствующие о совершении преступления в отношении лиц, находившихся в автомобиле, отсутствуют. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти женщины», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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