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Происшествия Лесоруба в Ленобласти насмерть задавило деревом

Лесоруба в Ленобласти насмерть задавило деревом

1 006
3 комментария

Вальщик леса погиб от плодов собственного труда недалеко от поселка Назия. Несколько лет назад его судили за его же работу, но незаконную.

Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, скорую помощь вызывали накануне около восьми часов вечера к железнодорожной станции Назия. В паре километров от нее в лесу мужчину придавило деревом. Врачам было уже нечем ему помочь.

Погиб 56-летний местный житель, он не дожил до следующего дня рождения буквально пару недель. Предварительно известно, что рубка леса была законной, у мужчины был трудовой договор с компанией, которая занимается разработкой песчаных карьеров.

Также известно, что погибшего в 2012 году приговорили к исправительным работам за незаконную рубку леса в крупном размере.

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Комментарии
3
169991062
26 минут
а чё, в Назии ещё лес остался ? Удивительно...
Гость
27 минут
Дерево действовало в порядке самообороны.
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