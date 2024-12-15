Сотрудник службы психологической поддержки в Петербурге избил фельдшера

Сотрудница скорой помощи сама была вынуждена обратиться к медикам после одного из вызовов в Шушары. На девушку напал психолог.

Как сообщает ГУ МВД региона 15 декабря, 28-летняя фельдшер обратилась за помощью к врачам накануне утром. Она рассказала, что ночью на нее напал мужчина в одной из квартир на Красноборской улице в Шушарах.

По данным «Фонтанки», у девушки ушибы грудной клетки и головы, обошлось без серьезных травм.

Нападавшего нашли. Им оказался 61-летний детский психолог. Он работает в центре социальной реабилитации инвалидов с самыми маленькими пациентами, до трех лет.