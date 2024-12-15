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Происшествия В Керченском проливе два танкера терпят бедствие из-за шторма. Что известно к этому часу

В Керченском проливе два танкера терпят бедствие из-за шторма. Что известно к этому часу

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10 комментариев

В Керченском проливе два танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге, и «Волгонефть-239» (порт Астрахани) терпят бедствие из-за шторма. Судна направлялись в порт «Кавказ». Источник «Фонтанки» сообщил, что в первую очередь начнут спасать людей, которые находятся на месте крушения.

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«Два танкера терпят бедствие. Дальше [ситуация] будет зависеть от того, насколько все плохо. Два танкера, у них там груз [мазут — прим. ред.], его откачивать надо как-то, чтоб он не [загрязнил] море. То есть это стандартные вещи, которые происходят всегда и везде одинаково: что в Керченском проливе, что в Панамском канале. Начинается операция: спасти людей в первую очередь, во вторую очередь — экологию», — отмечает собеседник.

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Согласно данным Росморречфлота, на двух суднах находится всего 29 человек, зафиксирован разлив нефтепродуктов, передает ТАСС. Предполагается, что на суднах может храниться до 8 тысяч тонн мазута.

Как сообщает «Интерфакс», в службах морского поиска и спасения отмечают, что возможная ошибка экипажа при неблагоприятных погодных условиях может быть одной из основных версий крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керчи.

По предварительным данным, экипаж одного или обоих танкеров мог потерять контроль над судами из-за сильного шторма и совершить определенные ошибки в управлении. В результате один танкер получил серьезные повреждения носовой части, другой — так же понес значительный ущерб.

Кроме того, одна из рассматриваемых причин происшествия включает чрезмерную нагрузку на корпус судов во время шторма. Как передает «Интерфакс», оба танкера были построены в 1980 и 1984 годах. Суда предназначались для речных перевозок с возможностью выхода в прибрежные морские районы лишь при благоприятных погодных условиях. Шторм мог создать избыточную нагрузку, которую их корпуса не смогли выдержать.

Источник «Фонтанки» утверждает, что причиной крушения могли стать исключительно погодные условия. «Сейчас там шторм, южный ветер. Южный ветер высокую, сильную волну нагоняет с моря, поэтому бывает такое, что танкер раскалывает», — объясняет он.

Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания после крушения танкеров в Керченском проливе.

Гендиректор «Кама Шиппинг» и владелец танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге, Константин Сельков выехал к месту крушения судна, которое направлялось в порт «Кавказ». Сельков пока что отказался давать комментарии. Владельцы танкера «Волгонефть-239» не ответили «Фонтанке».

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Комментарии
11
В_Ф
14 минут
ВОЛГОНЕФТЬ-239 Year built: 1973 ВОЛГОНЕФТЬ-212 Year built: 1969 "оба танкера были построены в 1980 и 1984 годах"(с) Кто-то соврамши. Мелочь конечно, но всё же...
VVM1962
11 минут
танкеры, спущенные на воду в 1969 году , странно, что они вообще на плаву.
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